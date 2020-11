Der Lions-Club Hammelburg-Bad Brückenau hat mit Blick auf die ernste Corona-Situation für dieses Jahr den beliebten Advents-Kalender mit vielen Preisen von Hammelburger Geschäften ausgesetzt und für den Rest des Jahres auch alle Veranstaltungen abgesagt, das teilt Peter Scheder im Auftrag des Lions-Clubs Vorstands in einer Pressemitteilung mit.

Keine Feiern

So wurden die Beteiligung am Weihnachtsmarkt in Hammelburg, das Adventskonzert in Bad Brückenau sowie clubintern die Weihnachtsfeier und der Neujahrsempfang abgesagt. Anstelle der regelmäßigen Treffen werden dieses Jahr nur noch zwei Online-Meetings abgehalten. Es sei zwar sehr schade, dass mangels Einnahmen aus den Benefiz-Veranstaltungen die Förderungen sozialer, kultureller und gemeinnütziger Projekte in unserer Region daher etwas niedriger ausfallen werden als in den Vorjahren, aber das Virus ist eine leider häufig unterschätzte Gefahr, heißt es weiter. Der Lions-Club möchte ein gutes Beispiel für einen besonnenen Umgang mit der Pandemie sein, sowohl was das öffentliche Wirken als auch was die clubinterne Gemeinschaft betrifft. red