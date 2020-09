Burgkunstadt — 32 Erstklässler besuchten in dieser Woche in Burgkunstadt zum ersten Mal die Schule. Trotz der Corona- Pandemie ist es wie jedes Jahr gelungen, einen kleinen Empfang in der Stadthalle abzuhalten und so die ABC-Schützen in der Friedrich-Bauer-Grundschule willkommen zu heißen.

In ihrer Rede erklärte Rektorin Susi Krauß den Kleinen, was in der Grundschule auf sie zukommen wird.

Lesen und Schreiben

Das Ziel in der ersten Klasse sei, dass man Rechnen und Lesen lerne. Dann vielleicht mit dem Erlernten Opa oder Oma einen Brief schreiben. Das allein werde aber nicht reichen, so die Schulleiterin. Um sich weiterzuentwickeln, müsse man auch selbst etwas beitragen.

Vielen ginge dies leicht von der Hand, es mache sogar Spaß. Lernen und Hausaufgaben sind dann kein Problem. Es wird aber auch Dinge geben, die schwerfallen werden, unmöglich erscheinen. "Mit Sicherheit wird es auch Tage geben, an denen die Eltern und wir Lehrer genau das zu hören bekommen. Ihre Aufgabe wird dann sein, Ihr Kind zu stärken, es zu unterstützen, aber auch nicht locker zu lassen. Nehmen Sie auch Kontakt zu den Lehrern auf", riet sie den Eltern. "Wir helfen gerne, das scheinbar Unmögliche zu schaffen. Das ist unsere Superkraft! Es wird manchmal nicht leicht werden. Mit der Liebe zu Ihrem Kind, der Geduld, der Gelassenheit, aber auch der Konsequenz lassen sich Hindernisse auf dem Lernweg meistern und auch in Situationen Erfolgserlebnisse schaffen, die auf den ersten Blick unmöglich schienen."

Neben den üblichen Gebeten übergaben Pater Kosma Rejmer und Pfarrer Heinz Geyer die Segnung der Kinder an die Eltern weiter.

Diese bauten mit den Händen ein Dach über dem Kopf ihrer Schützlinge, um symbolisch den Segen unter den Dach Gottes darzustellen. Dann ging es in die Klassenzimmer zum ersten Tag in der Schule.