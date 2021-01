Nachhaltigkeit darf keine Pause machen, auch nicht in der Corona-Krise: Zwar ist der Familientreff inklusive all seiner Einrichtungen wie dem Secondhand-Shop KuKatz derzeit coronabedingt geschlossen, doch die Nachfrage macht erfinderisch. Die Mitarbeiter des Ladens in der Negeleinstraße 5 bauen gerade eine Online-Plattform auf, auf der gut erhaltene Kinderkleidung, Spielwaren und vieles mehr erworben werden kann. Angelehnt an das jetzt erlaubte "Click & collect"-System können dann Artikel online ausgewählt und vor Ort abgeholt werden.

Wer jetzt schon günstige Secondhand-Winterkleidung wie Ski-Anzüge, dicke Jacken oder Winterschuhe braucht, kann sich unter der Telefonnummer 09221/8011810 melden. Ab sofort ist hier eine telefonische Bestellung mit Beratung und Abholung möglich.

Abholung beim Familientreff

Die Mitarbeiter sind ab sofort zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Sie wählen dann den Kundenwünschen entsprechende Artikel aus, die dann unter Einhaltung der derzeitigen Hygienevorschriften im Eingangsbereich des Familientreffs zu diesen Zeiten abgeholt werden können.

FFP2-Masken sind dabei erforderlich. red