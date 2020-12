Die Deutsche Bahn investiert in den Neubau der Verkehrsstation Marktschorgast rund 4,2 Millionen Euro. Es hat sich schon viel getan am Bahnhof. So konnten am Freitag der Bahnsteig 2 sowie die neue Personenüberführung in Betrieb genommen werden.

"Der Bahnsteig 1 ist für die zweite Jahreshälfte 2021 vorgesehen", teilte ein Bahnsprecher auf Anfrage mit. In der mit übermittelten Baubeschreibung ist erläutert, welche Arbeiten dann durchgeführt werden müssen: "Rückbau des Reisendenübergangs und des Mittelbahnsteigs; Erneuerung des Bahnsteiges am Gleis 1 in nahezu alter Lage; Neubau der Bahnsteigausstattung inklusive Beleuchtung und dynamischer Fahrgastinformation mittels des Dynamischen Schriftanzeigers; Wetterschutzhäuschen pro Bahnsteig; Neubau des Wegeleitsystems im gesamten Bahnhofsbereich." Die Fertigstellung der Verkehrsstation Marktschorgast ist demnach im August 2021 geplant. Die Zuwegung zum Bahnsteig 2 erfolgt momentan treppauf und treppab über je 42 Stufen. Verfolgt man die Fahrgastinformation, so kann der Reisende nahezu stündlich in Richtung Kulmbach und Hof fahren und in Marktschorgast alle 60 Minuten ein- und aussteigen. Nötig wären Aufzüge, damit der Bahnhof wieder barrierefrei wird.

Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte - wie berichtet - Bürgermeister Marc Benker und der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner mitgeteilt, dass er sich um die Barrierefreiheit am Marktschorgaster Bahnhof kümmern wird". Weihnachten steht vor der Tür. Hoffentlich bleibt es mit den Aufzügen kein frommer Wunsch! Wie auch immer, der alte barrierefreie Bahnhof ist durch die neuen Umbaumaßnahmen in seiner Funktion beschwerlicher. Dem ebenerdigen Zugang zum Gleis 2 werden die Marktschorgaster Bürger lange nachtrauern.