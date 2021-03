Das Landratsamt Kulmbach gibt ein aktuelles Update zum Stand der Coronavirus-Infektionen im Landkreis (Stand: Montag, 16 Uhr). Demnach wurden gestern fünf weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt. Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt stellen weiterhin die Kontaktpersonenermittlung und die telefonische Betreuung der häuslich isolierten Personen sicher.

Von den aktuellen Corona-Fällen fallen 196 in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 273,87.

In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle wurden am gestrigen Montag 376 weitere Testungen vorgenommen. Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle beläuft sich auf 306. Stationär betreut werden davon 36 Personen (15 davon werden intensiv behandelt). In Quarantäne befinden sich derzeit 811 Bürger des Landkreises.

Insgesamt wurden bisher 2767 (+ 5 seit der letzten Meldung) Corona-Fälle im Landkreis Kulmbach regis­triert. Davon sind 2365 (+ 3) Personen wieder genesen. Gestorben sind bisher an beziehungsweise mit dem Coronavirus 96 Personen.

Um sicherzustellen, dass möglichst viele Bürger das zusätzliche Schnelltestangebot des Landkreises nutzen können, wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Schnelltestzentren in Kulmbach, Kupferberg und Thurnau seit dem 8. März zu geänderten Zeiten geöffnet haben. Die Öffnungszeiten sind unter www.landkreis-kulmbach.de/fileadmin/user_upload/Home/Pressebereich/Pressemappen/Coronavirus/PM_2021/März_2021/210305_Schnelltestzentren_Öffnungszeiten_neu1.pdf zu finden.

Bei jedweden coronaspezifischen Symptomen, unabhängig von der Schwere, muss weiterhin der Hausarzt oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 kontaktiert werden.

Weitere Informationen zu Covid-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) sowie eine Übersicht der Allgemeinverfügungen im Rahmen der Corona-Pandemie finden Sie auf www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus. red