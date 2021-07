Mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden musste ein 74-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag beim Radfahren stürzte. Der Mann aus dem Landkreis Kulmbach war in Begleitung seiner Ehefrau auf dem Radweg von Untersteinach in Richtung Stadtsteinach unterwegs, als er auf Höhe Hummendorf aus bislang unbekanntem Grund das Gleichgewicht verlor und in den daneben befindlichen, etwa 1,50 Meter tiefen Graben stürzte. Aufgrund seiner schweren Verletzungen konnte der Mann sich nicht selbst aus dem Graben befreien. Ein Ersthelfer zog den Mann aus dem Wasser und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um diesen. Trotz des Fahrradhelms zog der Mann sich schwere Verletzungen zu. pol