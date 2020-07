7120 Euro für Bücherei

Um Bibliotheken in ländlichen Räumen zu stärken, hat der Bund ein Soforthilfeprogramm gestartet, das solche Büchereien mit bis zu 25 000 Euro fördert. Aus diesem Förderprogramm erhält die Bibliothek in Hofheim nun 7120 Euro. Staatsministerin Dorothee Bär (CSU, Ebelsbach) übergab am Freitag den Förderbescheid an Bibliothekarin Hildegund Fischer-Giebfried, die die Bibliothek seit 25 Jahren leitet. Das Förderprogramm richtet sich an Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern. Die Förderung dient dem Ziel, ein zeitgemäßes Bibliotheksangebot zu schaffen und Bibliotheken auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten. Insgesamt werden 1,5 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Mittel hierfür stammen aus dem Bundesprogramm "Ländliche Entwicklung" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Bücherei in Hofheim erhalte mit 7120 Euro eine der höchsten Summen bundesweit, sagte Bär bei der Übergabe. Hildegund Fischer-Giebfried kündigte an, das Geld in die digitale Medien-Ausleihe und einen Tageslichtbeamer zu investieren. mas