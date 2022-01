Zur Unterstützung von generationenübergreifenden sozialen und nachhaltigen Projekten in der Region hat die ait-deutschland GmbH insgesamt 9500 Euro gespendet. In der Firmenphilosophie des Herstellers von Wärmepumpen und Kühlgeräten sind Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zentrale Punkte.

Aus diesem Grund hatte das Kasendorfer Unternehmen auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und unter anderem die Pflanzung insektenfreundlicher Bäume unterstützt. Gemeinsam mit der Gemeinde Kasendorf entstehen auf ausgewählten Flächen Streuobstwiesen, die künftig zur freien Verfügung stehen. Dafür spendete die ait-deutschland 2000 Euro.

Ein weiterer Teil der Gesamtsumme ging an die Kindertagesstätte "Arche Noah" in Kasendorf. Geschäftsführer Sjacco van de Sande überreichte im Beisein einiger Kindergartenkinder 5000 Euro an die Leiterin Susanne Noë. Das Geld ermöglicht der Kindertagesstätte, das veraltete Spielhaus, das aktuell nicht betreten werden darf, durch ein neues aus nachhaltigem Material zu ersetzen. Durch die Spende werden ebenfalls die Kosten für den Aufbau und das Fundament abgedeckt. Das gemeinsame Spielen draußen in der Natur fördert den Gleichgewichtssinn, die Beweglichkeit und Balance sowie das Sozialverhalten und ist somit wichtig für die Entwicklung der Kinder. Schließlich übergab die ait-deutschland GmbH 2500 Euro an den Hospizverein Kulmbach (wir berichteten). red