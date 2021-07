Alle Kinder und Jugendliche, die in den Sommerferien mit dem Bad Kissinger FerienSpaßProgramm tolle Aktionen erleben möchten, können sich unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de dafür anmelden. Angeboten werden rund 230 Veranstaltungen aus den Bereichen Kreatives, Sport, Spiel & Spaß, Tiere & Natur, Technik & Lernen, Führungen & Betriebsbesichtigungen und Ausflüge.

Neue Attraktionen

Neu sind in diesem Jahr beispielsweise die Familienstadtführungen mit Beatrice Rose-Ebel. Schon am ersten Ferientag, 30. Juli, wird es die erste Führung durch die "Historische Altstadt" geben und auch am 6. August werden zum Thema "Great Spas of Europe" die Bad Kissinger Kuranlagen kindgerecht erkundet.

Da aufgrund der Pandemie viele Schwimmkurse abgesagt werden mussten, bietet die KissSalis Therme in diesem Jahr zwei zweiwöchige Intensivschwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren an. Ziel der Kinder-Schwimmkurse ist das spielerische Kennenlernen des Elements Wasser, das Gewinnen an Sicherheit sowie das Erlernen und Festigen von Grundschwimmtechniken.

Mach dein eigenes Graffitti

Im kreativen Bereich wird es neben einem Schnitzkurs beim Holzbildhauer verschiedene Bastel- und Malkurse, Batiken und Filzkurse geben. Das Repair Cafe aus Schweinfurt ist in diesem Jahr erstmals im Jugend- und Kulturzentrum zu Gast und baut mit den Ferienkindern bunte und individuelle Solarobjekte. Auf dem Aktivspielplatz wird das Team der Stadtjugendarbeit im Rahmen des Ferienkurses "Sprayen" mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine alte "Schrottkarre" mit bunten Graffitis oder Bildern besprühen.

Zauberworkshops, Ballon-Modellage-Lernkurse, Computerkurse zum Thema 10-Finger-Schreiben, Excel, Powerpoint, Grundlagen- und Internetkurse, Trickfilmstudio, Technikführungen, Cybermobbing, Fotografie-Kurse, Bogenschießen, Tik Tok Dance, Kindermusical und Escape Games, sind nur weitere Beispiele aus dem umfangreichen und bunt zusammengemischten Programmheft.

Programm nur online verfügbar

Das komplette Ferienprogrammheft findet man in diesem Jahr nur online unter www.badkissingen.de/ferienprogramm. Nähere Informationen gibt es natürlich auch telefonisch unter Tel.: 0971/ 807 43 01 und auf www.facebook.com/jukuz.badkissingen. Kurzfristige Anmeldungen sind, falls Veranstaltungen noch nicht ausgebucht sind, auch noch bis zu zwei Wochentage vor der Veranstaltung möglich. red