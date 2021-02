Am Mittwoch, 3. Februar 2021, lagen im Landkreis Bad Kissingen 21 neue Coronafälle vor. Aktuell sind 157 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind acht weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 102,7. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2104 Coronafälle bestätigt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter. Als gesundet gelten inzwischen 1869 Personen. 78 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 316 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 13 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (68) Hammelburg (53), Bad Brückenau (36).

Im Caritas Seniorenzentrum St. Gertrudis, Bad Kissingen, sind zwei Bewohner positiv getestet worden. Außerdem wurde in der Grundschule Hammelburg (Notbetreuung) eine weitere Lehrkraft positiv getestet, teilte das Landratsamt mit.

Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen wieder, bezogen auf 100 000 Einwohner. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus. red