Auch am vergangenen Wochenende hat das Landratsamt Bad Kissingen wieder neue Fälle von Ansteckungen mit Covid-19 gemeldet. Am Samstag waren es sieben, am Sonntag neun nachweisbar neu Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag bei 40,7, am Sonntag bei 45,5. Sie ist also wieder leicht gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen wieder, bezogen auf 100 000 Einwohner.

Insgesamt sind aktuell 71 Menschen mit dem Virus infiziert, meldet das Landratsamt am Sonntag. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2298 Coronafälle bestätigt worden. Als genesen gelten inzwischen 2146 Personen. 81 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 169 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan zehn Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (51) Hammelburg (9), Bad Brückenau (11). red