Auch heuer machte die Siegmund-Loewe-Schule bei der Weihnachtsaktion "Geschenk mit Herz" mit. Die Aktion wird getragen von Humedica, Sternstunden, Bayern 2 und vielen freiwilligen Helfern. In diesem Jahr kann die RS II damit gleich 140 Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten.

Schon seit vielen Jahren beteiligt sich die Siegmund-Loewe-Realschule an der Weihnachtsaktion "Geschenk mit Herz". In den letzten Schuljahren war die Zahl der dabei von der Realschule II auf die Reise geschickten Päckchen leider gesunken. Beim diesjährigen SMV-Tag im Oktober setzte man sich daher das Ziel von 100 Päckchen, um möglichst vielen Kindern an Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten.

Ziel weit übertroffen

Trotz Corona-Pandemie und nicht einfachem Schulalltag wurde das Ziel in diesem Schuljahr weit übertroffen. Die Freude war riesig, als am Ende 140 "Geschenke mit Herz" den Helfern von Humedica übergeben werden konnten. Die Päckchen haben bereits die Reise zu Kindern in vielen Ländern angetreten - zum Beispiel in Deutschland, Litauen, Kosovo, Sri Lanka und Brasilien, wo die Päckchen schon bald glückliche Abnehmer finden und mit Sicherheit für leuchtende Kinderaugen sorgen werden. Ein großer Dank geht an alle "Päckchenhelden"; ist doch die gesamte Schulfamilie der RS II zu Recht sehr stolz auf das große Engagement ihrer Schülerschaft.

Humedica betreut seit vielen Jahren weltweit Kinder in Not. Ein Projekt ist die seit dem Jahr 2003 bestehende "Geschenk mit Herz"-Aktion. Hier werden Schuhkartons unter anderem mit Kuscheltieren, Stiften, Mützen und vielem mehr gepackt, liebevoll dekoriert und an besonders bedürftige Familien in vielen Ländern verteilt - hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa. Im vergangenen Jahr machte die Aktion weltweit mehr als 100 000 Kindern eine ganz besondere Weihnachtsfreude. Ohne den unermüdlichen Einsatz Hunderter Helfer und ehrenamtlicher Weihnachtspäckchen-Packer hätten diese Kinder häufig nicht einmal eine eigene Zahnbürste oder warme Mütze. hs