Die Firma Kunststofftechnik Schnitzler in Küps zeigt erneut ein großes Herz für die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach". Wie schon mehrere Male in den vergangenen Jahren spendet das Küpser Unternehmen auch heuer wieder den stattlichen Betrag von 1000 Euro. Geschäftsführender Gesellschafter Werner Beuerlein und Gesellschafterin und Prokuristin Claudia Weigelt informierten bei der Spendenübergabe, dass ihre Firma auf sonst übliche Geschenke an Kunden verzichtet und das so eingesparte Geld an mildtätige Zwecke spendet. Die Geschäftsleitung sei überzeugt, dass es sich lohnt, diese Hilfsaktion zu unterstützen, denn sie helfe bedürftigen Personen in der Region. Besonders beeindruckt sie dabei, dass die Initiatoren und helfenden Akteure ehrenamtlich engagiert sind und so das gespendete Geld zu 100 Prozent an bedürftige Menschen weitergegeben wird. Zu Spendenempfängern zählen auch die Feuerwehr Küps und die Helfer vor Ort des BRK. eh