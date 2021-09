Am Dienstagmorgen (14. September 2021) ist in Fürth ein Personenzug mit einem Auto zusammengestoßen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 9 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Fürth-Dambach.

Eine Person wurde dabei verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit noch unklar. Die Verkehrspolizei Fürth ist zur Unfallaufnahme vor Ort, zudem wurde die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn hinzugerufen.

Auto und Zug stoßen zusammen: Bahnstrecke zwischen Fürth und Cadolzburg nach Unfall gesperrt

Auf der Bahnstrecke zwischen Fürth und Cadolzburg wird es voraussichtlich noch länger zu Beeinträchtigungen kommen. Laut Deutscher Bahn musste der Abschnitt zwischen Fürth Hauptbahnhof und Zirndorf gesperrt werden. Züge aus Cadolzburg wenden vorzeitig in Zirndorf, es wurde aber bereits ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.