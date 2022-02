Am späten Donnerstagabend (10. Februar 2022) sind Einsatzkräfte auf die A73 zwischen Fürth-Steinach und Erlangen-Eltersdorf alarmiert worden. Nach ersten Angaben von NEWS5 war an einem Sattelzug in Fahrtrichtung Erlangen ein Reifen geplatzt.

Aufgrund dessen kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Drei Personen sollen bei dem Unfall leicht verletzt worden sein, eine Person kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die A73 musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.