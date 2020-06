Termin steht fest: Kristall Palm Beach in Stein öffnet am 10. Juli

Gute Neuigkeiten für alle Wasserratten: Das Kristall Palm Beach eröffnet am 10. Juli 2020 seine Tore für Besucher, das gab das Team des Erlebnisbads auf der Facebook-Seite bekannt. Vergangenen Mittwoch (17. Juni 2020) hatte das Team noch erklärt, dass das Bad voraussichtlich am 1. Juli öffnen wird. Der Termin sei "höchstwahrscheinlich, aber noch nicht sicher", so hieß es damals. Nun wurde der Termin doch verschoben.

Ab dem 10. Juli ist das Palm Beach wieder mit all seinen Facetten - von Rutschengetöse bis Saunawelt - für die Besucher geöffnet. Im Moment arbeite man noch an einem Hygienekonzept, so heißt es auf der Facebook. Alle Infos werde es dann auf der Website des Erlebnisbads geben.

Auf Facebook stimmt das Palm Beach bereits auf einen Sommer im Erlebnisbad ein. "Urlaubsfeeling wie am Meer, was will man mehr!", heißt es.

Das Palm Beach ist seit dem 17. März geschlossen. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit - die Vorbereitungen auf eine Wiedereröffnung laufen. Nebenbei stehen noch Renovierungsarbeiten an. Das berichtete die Prokuristin des Bades Stefanie Klötzl Ende April auf Anfrage von inFranken.de. Schon damals sagte sie: "Wir könnten [...] innerhalb weniger Tage den Betrieb wieder aufnehmen."