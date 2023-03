Am Donnerstag (9. März 2023) belästigte ein Mann eine junge Frau im Saunabereich eines Freizeitbades in Stein (Kreis Fürth) in sexueller Art und Weise. Der 74-Jährige wurde festgenommen. Dies teilte die Polizei Mittelfranken mit.

Die Geschädigte hielt sich gegen 14 Uhr im Saunabereich des Freizeitbades auf und wurde durch einen 74-jährigen männlichen Gast obszön angesprochen. Zudem fasste der Mann ihr an die Brust. Die Frau wich daraufhin in andere Bereiche der Sauna aus, wo der vermeintliche Täter jedoch wiederholt auftauchte und sie weiter ansprach.

Sexuelle Nötigung in Sauna: Senior stellt jungen Frau nach

Die Geschädigte wandte sich daraufhin an den Bademeister, der umgehend die Polizei verständigte. Durch die Einsatzkräfte wurde der Mann festgenommen. Der 74-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung verantworten.