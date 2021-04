Stein zeigt die Programme regionaler Künstler: Seit mehr als einem Jahr hat die Pandemie unser Leben fest im Griff. Auch die Künstler trifft diese Zeit besonders hart. Die Stadt Stein schafft hier nun Abhilfe mit der Online-Bühne „Klick & Kultur“. Für das Programm wurden regionale Künstler unterschiedlicher Sparten zu einer Aufzeichnung nach Stein eingeladen. Jeweils an den kommenden Freitagen werden die einzelnen Beiträge nun auf der Webseite der Stadt Stein präsentiert. Das teilt die Stadt Stein mit.

„Ich freue mich, dass wir unseren Steiner Bürgern auf diese Weise ein Kulturprogramm bieten können und gleichzeitig Künstlern eine Möglichkeit geben, ihre Arbeit auszuüben“, so Kurt Krömer, Erster Bürgermeister der Stadt Stein. „Tauchen Sie mit uns ein, in eine gelungene Mischung aus Kabarett, musikalischen Beiträgen und weiteren Präsentationen aus der bunten Welt der Kultur. Für die Kleinsten konnten wir die Puppenbühne für unser Programm gewinnen, die bereits mehrmals in Stein für glänzende Kinderaugen und lautes Lachen sorgte.“

Regionale Künstler in Stein: Kostenlos von der Couch aus genießen

Das Beste: Zuschauer können sich entspannt zurücklehnen und diese Veranstaltungsreihe kostenfrei von der eigenen Couch aus genießen! Abwechslung und Überraschungen sind dabei garantiert. Als Ort der Aufzeichnung dient die Alte Kirche, die sich nach Renovierungsarbeiten im neuen, schöneren Gewand als perfekt geeignete Kulisse präsentiert. Die Dreharbeiten fanden selbstverständlich unter strengen Hygienevorschriften statt.

Die Programmreihe „Klick & Kultur“ startet am Freitag, den 23. April um 19.30 Uhr mit dem Kabarettisten Christoph Maul. In den folgenden Wochen finden die Premieren des Kinderprogramms je um 16.00 Uhr, die für die Erwachsenen jeweils um 19.30 Uhr statt. Der Klick in die einzelnen Programmpunkte ist zwei Wochen lang möglich. Bis in den Juni heißt es für den oder die Künstler, die freitags ihren Auftritt präsentieren: Vorhang auf und Bühne frei!

Beteiligte Künstler: Christoph Maul – Kabarettist; Erzähler Michl Zirk – Märchenerzähler; Gabriele Schuh – Musik und Gesang; Holm & Band – Musik und Gesang; KROWIS Puppenbühne; Michael Jakob – Poetryslam; Prof. Ph. Dr. Uli Rothfuss - Lesung

Weiter Informationen finden Sie unter www.stadt-stein.de.