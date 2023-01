Takeaway ist einfach praktisch. Mit der passenden Mehrwegbox oder dem praktischen Mehrwegbecher können wir Essen und Getränke in immer mehr Restaurants, Cafés, Bäcker- und Metzgereien zeitsparend und umweltfreundlich mitnehmen.

Auch viele Betriebe in der Stadt Stein sowie im ganzen Landkreis Fürth bieten Mehrweggeschirr an, wie die Stadt Stein berichtet. Und gerade jetzt kommen täglich neue dazu, denn zum einen steigt die Nachfrage einer zunehmend umweltbewussten Kundschaft rasant an, zum anderen hat sich die gesetzliche Grundlage zum Jahreswechsel geändert.

Gastronomiebetriebe ab einer gewissen Größe müssen Lebensmittel und Getränke im „To-Go-Segment“ ab 2023 auch in einer Mehrwegverpackung herausgeben. Die Trattoria "Il Pollino" in der Hauptstraße 20 ist einer von über 20 Betrieben im Landkreis, die Mehrweggeschirr im Einsatz haben. Pierluigi Tramontana hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltig zu arbeiten.

Zum Start ins neue Jahr möchten Landrat Matthias Dießl und Bürgermeister Kurt Krömer auf Fördermöglichkeiten aufmerksam machen und sich in der Trattoria „Il Pollino“ umschauen.

Wann: Donnerstag, 12. Januar um 13:30 Uhr

Wo: Trattoria „Il Pollino“, Hauptstraße 20, 90547 Stein

Teilnehmer: Landrat Matthias Dießl, Erster Bürgermeister Kurt Krömer, Monika Hübner (Wirtschafts- und Regionalförderung, Landratsamt Fürth), Anne Kratzer (Wirtschaftsförderung Stadt Stein), Pierluigi Tramontana (IL Pollino)

Vorschaubild: © Alexa / pixabay.com (Symbolbild)