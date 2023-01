Am Donnerstagabend (26.01.2023) geriet ein geparktes Auto in Roßtal (Lkr. Fürth) in Brand. Das Feuer breitete sich auf den Motorraum aus und griff auf eine Hecke über. Da das Fahrzeug und die Hecke in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus standen, wurde neben der Feuerwehr Roßtal auch die Feuerwehr Stein alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand aber rasch löschen. Foto: NEWS5 / Oßwald Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)