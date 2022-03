Stadt/Landkreis Fürth vor 17 Minuten

Coronavirus

Novavax-Impfungen im Raum Fürth können starten - Lieferung mit 4200 Dosen eingetroffen

Im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis Fürth sind am Mittwoch 4200 Dosen des Proteinimpfstoffs Novavax eingetroffen. Am Freitag startet dann das Angebot zunächst im Impfzentrum in der Rosenstraße.