Playmobil-Land in Zirndorf macht wieder auf - mit verlängerten Öffnungszeiten: "Der PLAYMOBIL-FunPark startet in eine neue Saison voller Abenteuer und freut sich, seine kleinen und großen Gäste ab dem 14. Juni 2021 zu begrüßen", teilt der Freizeitpark in einer Pressemitteilung mit. Nach über einem halben Jahr Corona-Pause öffnet der Freizeitpark in Zirndorf wieder seine Tore.

Aber nicht nur der Öffnungstermin in wenigen Tagen steht fest. Die Betreiber überraschen in ihrer Ankündigung mit einer weiteren Nachricht: "Der PLAYMOBIL-FunPark hat jetzt verlängerte Öffnungszeiten und bleibt auch über den Sommer hinaus, bis Anfang November, täglich von 9 – 19 Uhr geöffnet", heißt es in dem Schreiben. Wie schon im Vorjahr sei der Einlass nur mit Online-Ticket für ein fest reserviertes Datum möglich. Der Ticketverkauf im Online-Shop starte ab dem 10. Juni. Die wichtigsten Details im Überblick:

Einlass nur mit Online-Tagesticket; dies gilt auch für Inhaber von Saisonkarten, Kinder unter 3 Jahren oder Inhaber von Freikarten.

Tagesspezifische Online-Tickets können ausschließlich über shop.playmobil-funpark.de gebucht werden; kein Ticketverkauf an den Eintrittskassen vor Ort.

Die Attraktionen im Außenbereich sind geöffnet

Das HOB-Center mit PLAYMOBIL-Spielstadt und Indoor-Klettergarten ist geschlossen. Hotelgäste können jedoch täglich von 7.30 - 10 Uhr im HOB-Center frühstücken.

Bis auf Weiteres finden keine Veranstaltungen statt (Aktionswochen, Minidisco, Kindergeburtstage).

Masken sind an Anstellpunkten, in den sanitären Anlagen, der Gastronomie sowie in allen überdachten Bereichen des PLAYMOBIL-FunParks zu tragen. In den Außenspielbereichen ist grundsätzlich keine Maske erforderlich. Für den Einkauf im Shop wird eine FFP2-Maske benötigt.

Besucher werden gebeten, sich an die empfohlenen Hygieneregeln zu halten und auf den nötigen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Familien zu achten. Markierungen weisen überall im Park auf die Sicherheitsabstände und weitere Maßnahmen hin. Auf dem gesamten Gelände des PLAYMOBIL-FunParks sowie im PLAYMOBIL-Hotel werden sensible Bereiche in erhöhtem Turnus und besonders intensiv gereinigt.

