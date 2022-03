Oberasbach vor 2 Stunden

Ukraine-Krieg

Ukraine-Hilfe: Kinderhort organisiert Trödelmarkt am 9. April

In Oberasbach organisiert der Kinderhort am Asbachgrund am 9. April 2022 einen Trödelmarkt. Die Erlöse aus der karitativen Veranstaltung sollen den "Leidtragenden des Ukraine-Krieges" zu Gute kommen.