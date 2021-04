Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Fürth-Unterfarrnbach gesperrt, wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen (01. April 2021) berichtet.

Die S-Bahnen aus Richtung Bamberg/Forchheim fahren nur bis Vach und enden dort vorzeitig.

Notarzteinsatz in Fürht-Unterfarrnbach: Bahn hat Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die S-Bahnen in Richtung Nürnberger Hauptbahnhof fahren bis zum Hauptbahnhof Fürth und enden dort.



Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen dem Hauptbahnhof Fürth und Vach ist eingerichtet. Es ist mit einer Störung von circa zwei Stunden zu rechnen.

In Nürnberg warfen Jugendliche brennende Pappe in die Gleise. Ein Zugführer alarmierte die Feuerwehr, um Schlimmeres zu verhindern.