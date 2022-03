Bei einem Polizeieinsatz in Fürth Anfang Februar stießen Beamte auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Als sie einschreiten wollen, flüchten die Beteiligten - zurückbleibt ein schwer verletzter 23-Jähriger.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken nun mitteilte, fehlt von den Tätern noch immer jede Spur.

Update vom 03.03.2022: Zeuge nach Messerangriff in Fürth gesucht

Am 4. Februar 2022 kam es im sogenannten Kettengäßchen in Fürth zu einem gewalttätigen Streit. Eine Streife der Fürther Polizei war wegen eines Einsatzes in einer Bar in der Königsstraße unterwegs, als sie eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen beobachten konnte. Als die Beamten einschreiten wollten, flüchteten die Beteiligten unerkannt. Zurückblieb ein 23-Jähriger, der Stich - und Schnittverletzungen aufwies.

Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt in Folge der Auseinandersetzung wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Kurz nach der Tat wurde bereits nach den möglichen Tätern gefahndet und zwei Männer wurde festgenommen. Der Tatverdacht gegen die beiden erhärtete sich jedoch laut Polizei nicht. Das Polizeipräsidium Mittelfranken wandte sich deshalb am Donnerstag (3. März 2022) erneut mit einem Zeugenaufruf zur Tat an die Öffentlichkeit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tatbeteiligten um Personen mit "südländischem Erscheinungsbild" handeln. Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung oder zur Identität der beteiligten Personen machen können, können sich unter der Nummer 0911 2112-3333 an die Polizei wenden.

Ursprüngliche Meldung vom 06.02.2022: 23-Jähriger mit Stichverletzungen muss sofort notoperiert werden

Bei einem Messerangriff vor einer Gaststätte in Fürth ist am Freitagabend ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 22.15 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einem Gastronomiebetrieb in die Königstraße gerufen. Als die Beamten eintrafen, stellten sie eine Personengruppe im sogenannten Kettengäßchen fest, welche offenbar in eine handfeste Streitigkeit verwickelt waren.

Als die Einsatzkräfte die Gruppe einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchteten mehrere Personen in Richtung Bäumenstraße / Schirmstraße. Lediglich ein 23-jähriger Mann, welcher Stich- und Schnittverletzungen aufwies, war noch anzutreffen. Nachdem die Beamten den Verletzten versorgt hatten, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert und musste dort unverzüglich operiert werden. Er befand sich danach nicht mehr in Lebensgefahr.

Im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei mutmaßliche Tatverdächtige festgenommen werden. Die Tatbeteiligung der beiden Männer ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Mordkommission der Fürther Kriminalpolizei hat noch am Freitagabend die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu weiteren möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)