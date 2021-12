Der neue Fahrplan für Busse und Bahnen gilt ab dem 12. Dezember 2021, wie das Landratsamt Fürth in einer Pressemeldung mitteilt. Im Landkreis verbessert sich einiges. Landrat Matthias Dießl betont: „Die Weiterentwicklung und der bedarfsgerechte Ausbau des ÖPNV sind mir persönlich sehr wichtig. Nur so gelingt es, unser Ziel zu erreichen: die Veränderung der Mobilität. Konkret bedeutet das, durch einen attraktiven ÖPNV und mehr Fahrrad den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren - ohne die Mobilität einzuschränken. Der ÖPNV und das Rad sind für viele Wege eine echte Alternative. Mit dem Fahrplanwechsel 2021 verbessern wir erneut unser Angebot erheblich und führen sogar zwei neue Linien ein.“

Neue Linie 121: Langenzenn – Puschendorf - Veitsbronn - Obermichelbach - Vach

Durch die neue Linie 121 wird eine bessere Verkehrsanbindung für Berufstätige aus dem nördlichen Landkreis nach Erlangen über den Bahnhof Vach geschaffen. In den meisten Fällen gibt es eine günstige Umsteigeverbindung am Bahnhof Vach von / zur S1 in Richtung Erlangen. Durch die Einführung der neuen Linie kann die Umwandlung des Schulbusverkehrs aus den Gemeinden Obermichelbach, Tuchenbach, Puschendorf sowie der Ortsteile Kirchfembach und Hardhof nach Langenzenn in eine öffentliche Linie erfolgen.

Ab dem Schuljahr 2022/23 erhalten die Schülerinnen und Schüler aus diesen Orten ein 365-Euro-Ticket VGN für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, mit dem sie im gesamten Verbund mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln mobil sind. Für das Schuljahr 2021/2022 besteht für Schülerinnen und Schüler, die einen Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulweges haben, die Möglichkeit, durch eine geringe Aufzahlung das gleiche 365-Euro-Ticket zu erhalten. Grund hierfür ist, dass die Monatskarten der Tarifstufe 1 für Dezember 2021 bis Juli 2022 günstiger sind als das 365-Euro-Ticket VGN für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler.

Linie 123: Herzogenaurach – Siegelsdorf Bahnhof - Herzogenaurach

Auf der VGN-Linie 123 wird an Wochenenden neben dem bestehenden Samstagsangebot (Zwei-Stunden-Takt) künftig auch am Sonntag (aktuell im Drei-Stunden-Takt) in einem Zwei- Stunden-Takt gefahren. Sonntags sind in Herzogenaurach das Freizeitbad und die Fachklinik angebunden. Ebenso erfolgt von Montag bis Freitag eine Taktverdichtung im östlichen Linienverlauf (über Obermichelbach) auf einen Halbstundentakt nachmittags sowie im westlichen Linienverlauf (über Puschendorf und Tuchenbach) auf 60 Minuten.

Linie 125: Siegelsdorf - Seukendorf - Fürth

Auf der nachfragestarken VGN-Linie 125 wird eine Taktverdichtung nachmittags auf einen Halbstundentakt vorgenommen. Zusätzlich gibt es morgens einzelne Fahrten. An Wochenenden wird neben dem bestehenden Angebot am Samstag (Ein-Stunden-Takt) das Sonntagsangebot von einem Drei-Stunden-Takt auf einen Zwei-Stunden-Takt verdichtet.

Linie 126: Fürth - Siegelsdorf - Cadolzburg

Die VGN-Linie 126 wird bis Fürth Rathaus verlängert. Zudem erhält der Linienabschnitt vom Klinikum bis Rathaus einen dichteren Takt mit zwei Fahrten pro Stunde - in Taktabstimmung mit der Linie 125. Im Bereich der Stadt Fürth gibt es folgende zusätzliche Haltestellen: Mainstraße (neue Haltestellen „Bauhof“ und „Hafenbrücke West“), Hafen und Golfpark West, Hardhöhe West und Am grünen Weg. An Wochenenden wird neben dem bestehenden Samstagsangebot (Zwei-Stunden-Takt) auch das Angebot am Sonntag (bisher Drei-Stunden-Takt) auf einen Zwei-Stunden-Takt ausgeweitet. Zudem fährt die Linie sonntags ebenfalls bis Cadolzburg.

Neue Linie 118: Cadolzburg - Horbach - Langenzenn

Die Linien 136 und 152 werden bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 eigen-wirtschaftlich betrieben. Ab Dezember 2021 beauftragt der Landkreis Fürth die Bedienung des Linienbündels 136 /152 incl. der neuen Linie 118. Die Linie 118 verkehrt zwischen Cadolzburg - Gewerbegebiet Schwadermühle - Seckendorf - Horbach - und Langenzenn und übernimmt den Schülerverkehr aus den angefahrenen Ortsteilen zu den Schulen in Langenzenn. Es erfolgt eine bessere Erreichbarkeit des Gewerbegebietes Schwadermühle für Beschäftigte aus Langenzenn. Für diese neue Regionalbuslinie sind neben den festen Fahrten einige Verbindungen als Rufbus vorhanden, die nur nach vorheriger Bestellung durchgeführt werden.

Linie 136: Hornsegen - Ammerndorf - Cadolzburg - Langenzenn und Linie 152: Wilhermsdorf - Kirchfarrnbach - Cadolzburg – Zirndorf bzw. Oberasbach

Die Linien 136 und 152 wurden klarer strukturiert. Einzelne Fahrten verbinden Wilhermsdorf mit Cadolzburg. Das Angebot orientiert sich im Wesentlichen an den Bedürfnissen von Schülerinnen und Schüler. Auch hier erhalten Schülerinnen und Schüler, deren Fahrten ab 13. Dezember 2021 vom Schülerverkehr in den ÖPNV integriert werden, ab dem Schuljahr 2022/2023 ein 365-Euro-Ticket VGN für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler. Das Ticket kann rund um die Uhr im gesamten Verbund mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt werden.

Für das Schuljahr 2021/2022 haben Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulweges und Fahrmarken der Tarifstufe 1, die Möglichkeit, durch eine geringe Aufzahlung das 365-Euro-Ticket VGN für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler zu erhalten. Grund hierfür ist, dass die Monatskarten der Tarifstufe 1 für die Monate Dezember 2021 bis Juli 2022 günstiger sind als das 365-Euro-Ticket VGN für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler. Wird für den Weg zur Schule mindestens die Tarifstufe 2 benötigt und besteht ein Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulweges, händigt die Schule im Dezember das 365-Euro-Ticket VGN für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler aus.

Es gibt zudem einige Zeit- und Linienanpassungen. So startet die Linie 151 um 08:00 Uhr von Zirndorf Bahnhof in Richtung Anwanden künftig zwei Minuten früher (07:58 Uhr) für eine längere Umsteigezeit vom Bus in die S-Bahn Anwanden. Zudem wurden zusätzliche Haltemöglichkeiten im Gewerbegebiet Buchschwabach (Stuttgarter Straße) in den Fahrplan der Linie 713 aufgenommen sowie der Fahrplan bei einzelnen Fahrten angepasst.

Deutsche Bahn:

Auf der Zenngrundbahn wird die Taktlücke aus Fürth in Richtung Markt Erlbach um 22.58 Uhr geschlossen. Aus Markt Erlbach in Richtung Fürth wird der Takt vereinheitlicht. Das heißt, die Bahn um 22.47 Uhr fährt ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 um 22.18 Uhr. Eine zusätzliche Fahrt um 23.18 Uhr schließt die Taktlücke. Bitte prüfen Sie zum Fahrplanwechsel nochmals die für Sie relevanten Fahrpläne auf Zeit und Linienanpassungen.