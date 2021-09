Wilhermsdorf vor 1 Stunde

Tödlicher Verkehrsunfall

Auto kracht frontal gegen Baum: Fahrer stirbt noch vor Ort

Im Landkreis Fürth ist es am Freitag (10.09.2021) in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Meiersberg und Dürrnfarrnbach gekommen. Der Fahrer ist noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben.