Die 7 besten Bäcker in Fürth - Diese Bäckereien solltest du kennen

Egal, ob du es lieber süß oder herzhaft magst: Im Verkauf einer Backstube findet jede*r etwas nach dem eigenen Geschmack. Suchst du in Fürth nach einem guten Bäcker, wirst du auf eine große Auswahl stoßen.

Wir stellen dir 7 Bäckereien vor, die aufgrund ihrer Google-Bewertungen positiv hervorstechen.

Bäcker in Fürth: Wo Backhandwerk auf Tradition trifft

1# Die Bäckerei Bärenbrot

Mit ganzen 4,9 Sternen überzeugte die Bäckerei Bärenbrot. Das Team setzt sich dafür ein, Brot aus den besten und reinsten Zutaten herzustellen. In den Brotstuben ist nun ein Ort entstanden, an dem die deutsche Brotkultur im Mittelpunkt steht. Zu den Besonderheiten des Sortiments gehören das reine Dinkelbrot, das Dinkel-Buttertoast und das reine Roggenbrot. Darüber hinaus gibt es andere Spezialitäten wie hausgemachtes Müsli sowie Stollen und Lebkuchen zur Winterzeit, verrät eine Nutzerin. Deine liebsten Backwaren kannst du nach Wunsch bequem online reservieren und in der Brotstube abholen. Ein Nutzer schreibt: "Für mich der beste Laden, wenn man gutes und handwerklich hergestelltes Brot in Fürth kaufen will."

Adresse: Blumenstraße 2, 90762 Fürth

Blumenstraße 2, 90762 Fürth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 01512 9176545

01512 9176545 Webseite: https://www.baeren-brot.de/

2# Bäckerei Wolfgang Hentschel

Die Bäckerei Wolfgang Hentschel konnte mit 4,8 Sternen punkten. Neben klassischem Brot und Brötchen kannst du hier auch süße Backwaren finden. Von einer Nutzerin werden insbesondere die Kuchen und Torten empfohlen. "Bester Erdbeerkuchen und tolles Bauernbrot", lobt eine andere Nutzerin.

Adresse: Herzogenauracher Str. 2, 90768 Fürth

Herzogenauracher Str. 2, 90768 Fürth Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 06:00 bis 13:00 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr. Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:30 Uhr.

Montag bis Donnerstag von 06:00 bis 13:00 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr. Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:30 Uhr. Telefon: 0911 762829

3# Die Brotwelten in Fürth

Insgesamt 4,7 Sterne konnte Brotwelten Bäckerei + Café erlangen. Die Brotwelten befinden sich im Edeka-Center. Angeboten wird ein vielfältiges, frisches Sortiment. Die mehr als 100 angebotenen Brotsorten werden von regionalen Bäckern bezogen. Von krossen Holzofen­broten und herz­haften Käse­stangen über knusprige Kaiser­semmeln bis hin zu süßen Apfel­taschen und Nuss­nou­gat-Croissants findest du alles, was dein Herz begehrt. Alle Backwaren können zum Mitnehmen bestellt werden, aber auch vor Ort genossen werden. In dem Café kannst du dir auch eines der süßen oder herzhaften angebotenen Frühstücke schmecken lassen. Ein Nutzer schreibt: "Sehr modernes, aber trotzdem persönliches Ambiente. Die Produktauswahl, aber auch die Beratung ist hervorragend!"

Adresse: Waldstraße 101a, 90763 Fürth

Waldstraße 101a, 90763 Fürth Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr. Telefon: 0911 723017715

0911 723017715 Webseite: https://ecenterstengel.de/unsere-brotwelten/

4# Die Lebküchnerei Wild

Ebenfalls 4,7 Sterne erlangte die Bäckerei - Konditorei - Lebküchnerei Wild. Mittlerweile hat der Familienbetrieb bereits eine 60-jährige Backtradition. Der Online-Shop für Lebkuchen ist immer nur saisonal geöffnet und wird Anfang September 2023 wieder für Bestellungen öffnen. Im Angebot gibt es neben den klassischen Nürnberger Elisenlebkuchen auch ausgefallene Variationen wie Pistazie, Rum-Traube-Nuss oder Karamell-Krokant. Möchtest du nicht auf die Lebkuchen-Saison warten, kannst du dir vor Ort leckere Backwaren aus dem reichhaltigen Sortiment der Bäckerei kaufen. Ein Nutzer schreibt: "Toller Handwerksbäcker mit leckeren Broten, traditionellen Leckereien und genialen Lebkuchen." Angeboten werden verschiedene Brötchen, Kleingebäck, Brote, Baguette, Ciabatta und Feingebäck wie die Preiselbeerecke oder das "Bamberger Hörnchen". Samstags kannst du dich auf das französische Pain au Chocolat und das Croissant freuen. Ein Nutzer empfiehlt dir die "Pfefferbrezen". In der Konditorei werden Sahne- und Cremetorten sowie alle Arten von Kuchen angefertigt. Diese kannst du gerne hier bestellen.

Adresse: Kaiserstraße 70, 90763 Fürth

Kaiserstraße 70, 90763 Fürth Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 13:00 Uhr. Sonntag von 06:00 bis 11:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 13:00 Uhr. Sonntag von 06:00 bis 11:00 Uhr. Telefon: 0911 414162

0911 414162 Webseite: https://www.baeckerei-wild.de/

5# Bäckerei und Konditorei Weinmühle

Mit 4,7 Sternen überzeugte auch die Weinmühle. Hier handelt es sich um eine Bäckerei und Konditorei. Eine Besonderheit: An der Weinmühle ist ein kleiner Dorfladen mit angeschlossen. In diesem findest du unter anderem Käse, Eier und Gemüse, wie eine Nutzerin verrät. Seit dem 13.01.2023 kannst du außerdem ein Teilsortiment an Fleisch und Wurst von der Metzgerei Paul Weinländer GmbH kaufen und auch bestellen. Eine Nutzerin lobt: "Sehr gemütliche Bäckerei mit einer Art Hofladen und toller Wurst- und Käsetheke. Sehr freundliches und geduldiges Personal. Man kann einen Blick in die Backstube werfen, alles sehr transparent." In dem kleinen Café kannst du es dir mit einer herzhaften oder süßen Leckerei gleich gemütlich machen.

Adresse: Regelsbacher Str. 30, 90768 Fürth

Regelsbacher Str. 30, 90768 Fürth Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 0911 751507

6# Die Bäckerei Gräf

Für die Bäckerei Gräf gab es 4,6 Sterne. Der Familienbetrieb wird nun bereits in der 8. Generation geführt und legt besonderen Wert auf alte Rezepte sowie traditionelle Backverfahren. Zudem wird in der Bäckerei Regionalität großgeschrieben: Fast alle Mehle stammen von der nahen Ammerndorfer-Mühle und besitzen Bio-Qualität. Obst und andere Zutaten werden ebenfalls von heimischen Zulieferern bezogen. Aus den regionalen Zutaten werden verschiedene Brote, Brötchen, Torten und süße Teilchen gebacken. Ein Nutzer schreibt: "Schöner kleiner Bäcker. Tolle Handwerksarbeit, leckere Auswahl und angemessen große, aber überschaubare Auslage." Für besondere Anlässe kannst du hier auch Torten ganz nach deinen Wünschen backen lassen. Überdies gibt es ein Partysortiment, das auf Bestellung frisch für deine private oder Firmenfeier gebacken wird. "Gemütlicher Nebenraum für Kaffee und Snack vor Ort", verrät ein Nutzer.

Adresse: Cadolzburger Str. 46, 90766 Fürth

Cadolzburger Str. 46, 90766 Fürth Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:00 Uhr. Sonntag von 08:00 bis 11:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:00 Uhr. Sonntag von 08:00 bis 11:00 Uhr. Telefon: 0911 731660

0911 731660 Webseite: https://baeckerei-graef.de/

7# Philipps Kaffeehaus

Auch für Pillipp’s Kaffeehaus gab es 4,6 Sterne. Eine Besonderheit im Angebot sind die handgeschöpften Schokoladenkreationen sowie die feinen Pralinen und Torten. Die Backwaren werden hier in mühsamer Handarbeit und mit Liebe zum Detail angefertigt. In dem bunten Angebot findest du zahlreiche Bio-Produkte. Außerdem gibt es eine breite vegane Produktpalette, die von Brot und Baguette über Brötchen bis hin zu Croissants reicht. Möchtest du für einen besonderen Anlass einen eigenen Kuchen gestalten, feines Früchtebrot oder Elisen-Lebkuchen bestellen, kannst du dies auch bequem über den Online-Shop tun. In dem Kaffeehaus kannst du es dir mit einigen Backwaren oder einem Frühstück und einem Kaffee gemütlich machen. Eine Nutzerin schreibt: "Eines der besten Cafés weit und breit. Das Frühstück, die Backwaren, der Kuchen super lecker."