Am kommenden Samstag (8. April 2023) eröffnet in der Schwabacher Straße 45 in Fürth das Tagescafé Dolcevita. Neben typischen Kaffeespezialitäten und Süßspeisen, biete das neue Café in der Fürther Innenstadt nach eigenen Angaben auch selbstgemachte Gerichte aus der levantinischen Küche an. Zur Eröffnung hat sich Inhaber Ahmed Thabet jetzt eine ganz besondere Aktion überlegt, wie er im Gespräch mit inFranken.de verrät.

Café Dolcevita in Fürth lockt am Samstag mit Gratis-Kaffee - "ob die Leute etwas kaufen oder nicht"

"Es gibt kostenlosen Kaffee für alle", verkündet Thabet gegenüber inFranken.de. "Für jeden, unabhängig davon, ob die Leute etwas kaufen oder nicht", erklärt er. Außerdem gelte das Angebot den ganzen Tag über für "alle Kreationen, ganz egal, ob Kaffee, Cappuccino oder heiße Schokolade". Geöffnet habe das Café demnach vorerst immer täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr. "Das testen wir jetzt erstmal für einen Monat so aus, vielleicht passen wir die Öffnungszeiten dann aber nochmal an", erklärt Thabet.

Die Idee, ein eigenes Café zu eröffnen, habe er indes schon länger gehabt, Gastro-Erfahrung habe er jedoch bislang noch keine. "Ich bin Quereinsteiger", erklärt er. "Das heißt, eigentlich meine Mutter und ich", fügt er hinzu. "Die ist nämlich auch im Geschäft mit dabei, wir machen das zusammen", betont der Neu-Gastronom. "Unser Wunsch war schon immer, dass wir mal irgendwie sowas zusammen machen wollen", berichtet Thabet. "Jetzt", so der Café-Betreiber, "hat sich die Möglichkeit einfach ergeben".

Wichtig sei ihm vor allem, dass in seinem neuen Café "für jeden etwas dabei ist". "Wir versuchen, für jeden etwas anzubieten, das ist uns wichtig", erklärt er. "Ich möchte, dass bei uns auch Leute etwas finden, die beispielsweise auf tierische Produkte verzichten wollen", so Thabet. "Deshalb gibt es bei uns zum Beispiel Mandelmilch als Alternative". Außerdem werde die "umfangreiche Kaffeekarte" durch verschiedene Speisen ergänzt.

"Orientalische Antipasti": Betreiber erklärt - das ist das Besondere am Tagescafé Dolcevita

"Natürlich haben wir auch die klassischen Süßspeisen wie zum Beispiel Kuchen", erklärt Thabet. Die Besonderheit des Cafés liege aber woanders. "Wir bieten zusätzlich auch viele Gerichte aus der levantinischen Küche an, die meine Mutter selbst zubereitet", erzählt er.

So gebe es beispielsweise einen "Pasha & Baba-Teller", der aus Couscous und einem Mix verschiedener "orientalischer Antipasti" bestehe - vielleicht ein ungewöhnliches Essens-Angebot für ein Café, das das neue Tagescafé Dolcevita in Fürth aber definitiv von anderen abheben dürfte.