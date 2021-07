Das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Fürth möchte Bürgerinnen und Bürgern ein zusätzliches Impfangebot machen. Am Wochenende vom 09. und 10. Juli sowie am 16. und 17. Juli haben Interessierte von 09:00 – 16:00 Uhr die Möglichkeit in der Jahnturnhalle in Oberasbach vorbei zu kommen und sich mit AstraZeneca impfen zu lassen.

Hierfür muss vorab kein Termin vereinbart werden. Interessierte können in der dezentralen Impfstation vorbeikommen und erhalten dort unabhängig der Priorisierung eine Impfung, solange der Vorrat reicht. Unter www.agnf.org finden Interessierte am jeweiligen Impftag aktuelle Informationen, ob noch genügend Impfstoff vorhanden ist. Mitbringen müssen zu Impfende lediglich ihren Personalausweis und Impfpass. Vor der Impfung steht auch ein Arzt für ein Gespräch zur Verfügung. Interessierte müssen außerdem über 18 Jahre alt sein. Das teilen Stadt und Landratsamt Fürth mit.

Impfstelle: Jahnturnhalle, Jahnstraße 16a, 90522 Oberasbach

Impfungen mit Johnson&Johnson

Zusätzlich bietet das Impfzentrum Bürgerinnen und Bürgern ab sofort Impfungen mit Johnson & Johnson an. Auch hier gibt es keine Priorisierung. Interessierte, die in Stadt oder Landkreis Fürth wohnen, über 18 Jahre alt sind und mit dem verwendeten Impfstoff von Johnson&Johnson einverstanden sind, können sich über folgendes Portal anmelden: www.agnf.org (Button Impfaktion).

Ein Wechsel des Impfstoffes ist nicht möglich. Dieses Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Nach der Anmeldung erhalten die zu Impfenden einen Bestätigungslink, den sie zum Impftermin im Impfzentrum (Rosenstraße 16-20, 90762 Fürth) mitbringen müssen. Zusätzlich wird lediglich der Impfpass sowie der Personalausweis benötigt.