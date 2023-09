Fürth: SPVGG Greuther Fürth hat neuen Co-Trainer - warum ein Wechsel anstand

Wie die SPVGG Greuther Fürth GmbH & Co KGaA in einer Pressemeldung mitteilt, beginnt die Länderspielpause mit einem Wechsel in ihrem Trainerteam. Rainer Widmayer wird das Kleeblatt verlassen, um eine neue Herausforderung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg anzutreten.

Dafür holt die Spielvereinigung Marco Konrad, der ab sofort als Co-Trainer dabei sein wird. Der 48-jährige Fußballlehrer war als Trainer unter anderem in Illertissen tätig und als Spieler für den SSV Ulm sowohl in der ersten und zweiten Bundesliga aktiv.

„Wir bedanken uns bei Rainer für seine Arbeit und sein Engagement und wünschen ihm für die neue Herausforderung alles Gute. Mit Marco Konrad bekommen wir einen Co-Trainer, der schon einige Erfahrung im Trainerbereich gesammelt hat, auch in der Arbeit mit jungen Talenten“, so Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.



Marco Konrad steigt am heutigen Montag, 4. September 2023, in seine neue Aufgabe beim Kleeblatt ein, die SPVGG Greuther Fürth GmbH & Co KGaA wünscht einen guten Start und sagt: „Herzlich Willkommen in Fürth, Marco Konrad!“