Das Robert Koch Institut (RKI) hat am Montag (08.03.2021) für Fürth eine Sieben-Tages-Inzidenz von 115.2 gemeldet. In der zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die seit heute in Kraft ist, ist bei einer Sieben-Tages-Inzidenz über 100 eine sogenannte „Notbremse“ festgeschrieben, die allerdings erst greift, wenn die Schwelle drei Tage in Folge überschritten wurde, berichtet das Bürgermeister- und Presseamt der Stadt Fürth.

Die Stadt hat dann am dritten Überschreitungstag amtlich bekannt zu machen, dass ab dem zweiten auf die Bekanntmachung folgenden Tag die bis zum 7. März bekannten verschärften Regelungen wieder gelten. Falls Fürth etwa auch morgen und übermorgen über der 100-Marke liegen würde, würden Verschärfungen erst ab Freitag (12.02.21) greifen.

7-Tages-Inzidenz in Fürth wieder über 100: "Click & Meet" weiterhin möglich

Somit ist etwa das Angebot "Click & Meet", also Einkaufen nach Terminvereinbarung, erstmal weiterhin möglich - mindestens bis Freitag (12.03.2021).

Welche genauen Regelungen beim Einkaufen aktuell gelten, können Sie auch hier nachlesen: Einzelhandel darf wieder öffnen: Das ändert sich

Symbolbild: TheDigitalArtist / pixabay.com