Ein massiver Wasserschaden hätte in der Nacht zum Mittwoch (23.06.2021) in Fürth durchaus in einer schlimmen Tragödie enden können. Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Technischen Hilfswerk zu einem Mehrfamilienhaus am Schießplatz zu einem Teilgebäudeeinsturz alarmiert. Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

