Kurz vor 23:00 Uhr wurde am Samstag, dem 10.07.2021, eine Polizeistreife auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor dem Fürther Rathaus aufmerksam, die sich anschließend in die Fußgängerzone in der Schwabacher Straße verlagerte. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Zwei Streifen versuchten schlichtend einzugreifen und die Beteiligten voneinander zu trennen. Unvermittelt versetzte ein 22-jähriger Mann einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht. Der Beamte erlitt eine Verletzung über dem Auge. Außerdem wurde seine Brille beschädigt. Ein weiterer Beteiligter (21) schubste eine Polizistin derart heftig, dass sie zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte.

Unter Hinzuziehung weiterer ziviler und uniformierter Streifen gelang es schließlich, die Auseinandersetzung zu beruhigen. Beim Versuch, einen Angreifer festzunehmen, erlitten zwei weitere Polizeibeamte leichte Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Fürth nahm mehrere Personen in Gewahrsam. Gegen die beiden Angreifer (21, 22) wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.