Vor gut 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bestritten die DFB-Damen in Fürth die WM-Generalprobe gegen das Team aus Sambia. Am Ende verloren die Schützlinge von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit 2:3 und fliegen am Dienstag mit der zweiten Verbreitungs-Niederlage im Gepäck zu Weltmeisterschaft nach Neuseeland und Australien.

Bei der Fernsehübertragung der ARD dürfte aber etwas anderes bei einigen fränkischen Zuschauern für zusammengebissene Zähne gesorgt haben - oder aber für Schmunzeln. Denn dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender schien nicht ganz klar zu sein, wo genau das Spiel überhaupt stattfand. Und dabei trat die Regie der Gastgeber-Stadt ordentlich auf die Füße.

DFB-Frauen kicken in Fürth - ARD verlegt die Begegnung nach Nürnberg

Denn eingeleitet wurde die Begegnung am vergangenen Freitag nicht etwa mit Bildern des charakteristischen Fürther Rathauses, oder mit Kleeblatt-Romantik. Zu sehen war ein Zoom auf die Nürnberger Kaiserburg. Moderator Claus Lufen setzte dem schließlich noch die Krone auf - "unweit der Nürnberger Burg" würden die Fußball-Frauen kicken.

Die Twitter-Community schien das zu amüsieren. "Die einzig logische Art und Weise, wie man eine Live-Übertragung aus Fürth starten kann", schreibt einer und postet das Video auf der Online-Plattform. Übrigens: Die Nürnberger Burg ist zwar nicht so weit weg vom Fürther Ronhof, am Fuße des Gemäuers ist das Stadion aber keineswegs. Die Entfernung beträgt gut acht Kilometer.

Ein kleiner Trost für die Fürther. Immerhin bleibt ihnen ihr Fußball-Stadion auch weiterhin erhalten - ganz im Gegensatz zu dem in der großen Nachbarstadt. Denn die Zukunft des Nürnberger May-Morlock-Stadions ist mehr oder weniger ungewiss. Eine Experten-Kommission hat erst kürzlich einen kompletten Neubau der Spielstätte gefordert.