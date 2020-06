Am Montagabend (8. Juni 2020) ist in einem Mineralöl verarbeitenden Betrieb am Fürther Hafen ein Feuer ausgebrochen. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Demnach quoll gegen 20.30 Uhr dichter Rauch aus einer Halle der Mineralölfirma in der Hafenstraße. "Wir hatten in der Halle eine intensive Rauchentwicklung", sagte Christian Rieck, Einsatzleiter der Feuerwehr Fürth, der Agentur News 5.

Rund 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz - Kripo ermittelt

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte die betriebsinterne Löschanlage das Feuer bereits gelöscht. Alle vier anwesenden Arbeiter blieben der Polizei zufolge unverletzt.

Die Flugplatz- und die Hafenstraße waren kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Die Fürther Feuerwehr suchte im Verlauf des Abends noch den Brandort nach eventuellen Glutnestern ab. Für die Löscharbeiten waren rund 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Außerdem befanden sich Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

Aussagen über die Brandursache oder die Schadenshöhe sind laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Laut Feuerwehr könnte eine in Brand geratene Maschine für das Feuer verantwortlich sein, das sich anschließend in der Halle ausgebreitet hat. Die Kriminalpolizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

In Oberfranken hat sich in der vergangenen Woche ebenfalls ein Brand ereignet. Die Flammen griffen von außen schnell auf ein Wohnhaus über. Ein Anwohner versuchte kurzerhand, selbst das Feuer zu löschen.