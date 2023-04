Am Samstagabend (22. April 2023) habe ein Mann einen Verkehrsunfall in Zirndorf im Landkreis Fürth verursacht und daraufhin davon gefahren. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf hätten den Mann kurze Zeit später erheblich betrunken zu Hause angetroffen.

Mann flüchtet nach Unfall in Zirndorf - Polizisten finden ihn stark betrunken vor

Gegen 17.30 Uhr sei ein zunächst unbekannter Fahrer mit einem weißen Auto in der Albert-Einstein-Straße unterwegs gewesen, so die Polizei. Im Bereich eines Supermarktparkplatzes sei der Wagen mit einem schwarzen Auto einer 36-jährigen Frau kollidiert, die dort verkehrsbedingt gewartet habe. Anstatt sich, wie zunächst mit der 36-Jährigen vereinbart, um die Schadensregulierung zu kümmern und auf die Polizei zu warten, sei der Mann davongefahren.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Zirndorf fahndeten nach dem Wagen. In diesem Rahmen überprüften sie auch die Halteranschrift und trafen hierbei einen 57-jährigen Mann an, der auf die Beschreibung des flüchtigen Fahrers gepasst habe. Bei einem Alkoholtest habe sich herausgestellt, dass der Tatverdächtige erheblich alkoholisiert gewesen sei - das Gerät zeigte knapp 4 Promille an.

Die Beamten stellten den Führerschein des 57-Jährigen sowie dessen Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

