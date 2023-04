Fürth: Feuerwehreinsatz in Fußgängerzone - Glasdach muss nach Unfall abgenommen werden

In der Fürther Innenstadt hat sich am Donnerstagmorgen (20. April 2023) ein Unfall in der Fußgängerzone ereignet. Die Polizei wurde gegen 9 Uhr alarmiert, berichtet ein Sprecher der Polizei Mittelfranken im Gespräch mit inFranken.de.

Auch die Feuerwehr musste anrücken und ein Glasvordach abmontieren, so der Sprecher.

Unfall in Fürther Innenstadt: Lkw bleibt in Fußgängerzone an Glasvordach hängen

Ein Lieferant, der "berechtigt in die Fußgängerzone eingefahren ist", verursachte den Unfall, erklärt der Polizeisprecher. Der 7,5-Tonnen-Lkw blieb an einem Glasvordach eines Geschäfts hängen und beschädigte dieses dabei.

Danach war nicht auszuschließen, dass das Glasdach instabil ist und somit auf vorbeilaufende Fußgänger stürzen könnte. Die alarmierte Feuerwehr demontierte es daraufhin, berichtet der Sprecher der Polizei Mittelfranken. Verletzt habe sich bei diesem Unfall niemand.

Es entstand laut Polizei letztlich eine "hohe Schadenssumme". Die Fußgängerzone war während des Einsatzes zudem kurzzeitig im betroffenen Bereich der Fürther Innenstadt gesperrt.