Zirndorf: 6-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Dienstagvormittag (08.05.2023) ereignete sich in Zirndorf (Lkrs Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 6-jährigen Kind. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 11:15 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau mit einem Hyundai die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Fürther Straße abbiegen. Hierbei kam ihr eine Gruppe Schulkinder entgegen, welche bei Grünlicht die Fahrbahn überquerten. Ein 6-jähriges Mädchen kehrte nach Erreichen des Gehweges um und überquerte erneut bei Grünlicht die Fahrbahn. Hierbei wurde das Kind von dem Hyundai erfasst.

Nach einer ersten Begutachtung durch die Notärztin wurde das Mädchen zunächst mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dieser bestätigte sich bei den weiteren Untersuchungen glücklicherweise nicht. Das Mädchen trug durch den Unfall eine Kopfplatzwunde davon. Die 68-jährige Fahrerin des Hyundai blieb unverletzt.

Beamte der Verkehrspolizei Fürth nahmen den Unfall vor Ort auf. Die Fürther Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell