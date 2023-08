In Fürth im Ortsteil Vach gab es am Montagnachmittag (01.08.2023) einen Wasserrohrbruch. Der Rohrbruch ereignete sich an einer Umleitungsstraße im Ortsteil, weshalb es dort zu einem massiven Verkehrschaos kam. Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

