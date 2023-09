Zwei Fremde haben in einem Mehrfamilienhaus in Fürth die Aufmerksamkeit eines Bewohners auf sich gezogen. Da es sich scheinbar um Diebe handelte, alarmierte dieser die Polizei.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken entdeckte der Anwohner die Frau und den Mann am Freitagabend (01. September 2023) gegen 17.30 Uhr in dem Haus in der Sommerstraße. Obwohl die beiden dort nicht wohnten, trugen sie augenscheinlich einen Koffer vom Dachboden nach draußen. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht, wobei der Mann in ein leerstehendes Nachbargebäude rannte, was anschließend von der Polizeiinspektion Fürth umstellt wurde. Während die Polizisten das Haus betraten, stieg der 27-jährige im Obergeschoss nach außen auf einen Fenstersims und hielt sich dort an einer Regenrinne fest. Beamten der zivilen Einsatzgruppe gelang es jedoch, den Mann zurück ins Haus zu ziehen und vorläufig festzunehmen, ohne dass jemand verletzt wurde.

Bewohner ertappt Diebe in Fürth - Polizei nimmt Verdächtige fest

Die Frau entkam zunächst unerkannt. Eine Stunde später fiel eine 38-Jährige in einem Discounter in der Kaiserstraße wegen Ladendiebstahls auf. Die Täterin rannte davon, aber konnte kurz darauf von der Polizei in einem U-Bahnhof festgenommen werden. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, handelte es sich bei der 38-Jährigen um die geflüchtete Verdächtige aus der Mehrfamilienhaus in der Sommerstraße.

Wie ein Polizeisprecher auf Rückfrage bestätigte, wurde ein erster Haftantrag durch die Staatsanwaltschaft abgelehnt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Vorschaubild: © Tobias Hase/dpa