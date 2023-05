Fürth: Biergarten bei Brand komplett vernichtet - "Haben Knall gehört"

In Fürth hat sich ein folgenschwerer Brand ereignet. Das Feuer brach in der Lagerhalle eines Gewerbebetriebs aus, in der unter anderem Lacke aufbewahrt wurden. Für die Dauer der Lösch- und Räumarbeiten musste die Schwabacher Straße rund um den Brandort am Montag (22. Mai 2023) mehrere Stunden gesperrt werden. Personen kamen dem Polizeipräsidium Mittelfranken nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden ist gleichwohl gewaltig. Die wütenden Flammen breiteten sich auch auf das Gelände des benachbarten Burgerladens "Burger n' Friends" aus.

"Wir haben einen Knall gehört", berichtet Efthymios Tsompanis am Mittwoch (24. Mai 2023) im Gespräch mit inFranken.de. Der 38-Jährige führt den im November 2016 eröffneten Gastronomiebetrieb zusammen mit seinem Geschäftspartner Naschuan Hassan. "Mein Partner ist hinausgegangen und hat gesagt: 'Da hat es angefangen zu brennen.'" Die Restaurantbetreiber verständigten daraufhin die Feuerwehr. "Die war zehn Minuten später da. Da stand schon alles in Flammen."

Fürther Burgerladen "Burger n' Friends" durch Feuer schwer beschädigt - Kühlhaus lahmgelegt

Das Feuer griff unterdessen auch auf das Areal des Lokals über. "Nach 20 Minuten war unser Biergarten komplett vernichtet", sagt Tsompanis. "Zum Glück waren noch keine Kunden da." Der Burgerladen macht unter der Woche erst um 16 Uhr auf. Der Brand wurde der Feuerwehr Fürth laut Polizei gegen 14.45 Uhr gemeldet. Neben dem Biergarten, der vollständig den Flammen zum Opfer fiel, beklagen die Fürther Gastronomen weitere eklatante Schäden. "Unser komplettes Inventar ist im Arsch", moniert Tsompanis. "Auch alle Zellen im Kühlhaus sind verbrannt."

In der Fürther Südstadt kam es am Montag zu einem weitreichenden Brand einer Lagerhalle. Die wütenden Flammen breiteten sich auf das Gelände des benachbarten Burgerladens "Burger n' Friends" aus.

Das Kühlhaus ist demnach seit Montag lahmgelegt. Die Energieversorgung wurde vorsorglich gestoppt. "Wir haben keinen Strom. Wir können den Laden deshalb nicht aufmachen", hält der "Burger n' Friends"-Inhaber fest. Wann der Gastronomiebetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist aktuell völlig ungewiss. "Es muss zuerst geklärt werden, wann wir wieder Strom kriegen. Das dauert Tage". Entsprechend lang verzögert sich die Wiedereröffnung. "Das kann in zwei Wochen sein. Vielleicht dürfen wir aber auch erst in zwei, drei Monaten wieder aufmachen", sagt der 38-Jährige merklich aufgewühlt.

Inwieweit die Versicherung für die folgenschweren Brandauswirkungen aufkommt, sei derzeit noch unklar. Die beiden Betreiber wissen aktuell nicht, wie es mit ihrem Restaurant und ihren fünf Beschäftigten - bestehend aus einer Vollzeitangestellten, zwei Teilzeitkräften und zwei Aushilfen - weitergeht. Ein Freund hat für den angepeilten Wiederaufbau inzwischen eine Spendenaktion gestartet.

"Danke für eure Unterstützung in dieser schweren Zeit": Spendenaktion für Wiederaufbau gestartet

"Unser geliebter Außenbereich sowie unser Kühlhaus wurden durch einen verheerenden Brand zerstört", halten die "Burger n' Friends"-Verantwortlichen auf ihrer Instagram-Seite fest. "Wir bitten euch um eure Hilfe, um ihn wieder zum Leben zu erwecken."

Jeder Beitrag zähle. "Bitte spendet und teilt unsere Botschaft, damit wir gemeinsam den Ort der Freude und des Zusammenkommens wiederaufbauen können", appellieren die Fürther Gastronomen. "Danke für eure Unterstützung in dieser schweren Zeit."

Wer dem Burgerladen-Team finanziell unter die Arme greifen will, kann dies über das via Paypal eingerichtete Spendenkonto tun. Bis Mittwochmittag gingen dort bereits fast 4000 Euro ein. Weitere lokale Nachrichten und Service-Themen aus der Region gibt es in unserem Bamberg-Ressort.