Fürth: Minderjährige mit dem Auto auf Diebestour

Am Freitagnachmittag (09.06.2023) stahlen zwei Minderjährige in einem Supermarkt in Fürth Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie für ihre Diebestour den Pkw eines Verwandten genutzt hatten.

Gegen 17:15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäfts in der Schwabacher Straße das Duo (12 und 14 Jahre), wie sie diverse Waren in ihren Taschen verstauten und damit, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich verließen. Unter anderem stahlen die beiden mehrere Vodka Flaschen, Torten, Schokoröllchen und andere Lebensmittel.

Der Mitarbeiter sprach beide an und brachte sie in sein Büro. Bei einer Durchsuchung durch die hinzugerufene Polizeistreife fanden die Beamten einen Pkw Schlüssel. Das Fahrzeug stand in unmittelbarer Nähe auf dem Parkplatz des Supermarkes.

Fest steht, dass einer der Minderjährigen mit dem Fahrzeug eines Verwandten zum "Einkaufen" gefahren ist. Wer von beiden der Fahrer war, müssen die Ermittlungen klären.

Die Beamten brachten den 14-jährigen Jungen und das 12-Jährige Mädchen zurück nach Hause in die Jugendschutzstelle. Am Fahrzeug führte der Kriminaldauerdienst eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen wegen Ladendiebstahls und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis führt die Polizeiinspektion Fürth.

