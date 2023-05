Fürth: Hoher Sachschaden bei Brand von Lagerräumen in der Fürther Südstadt

Am Montagnachmittag (22.05.2023) kam es in der Fürther Südstadt zum Brand gewerblich genutzter Lagerräume. Personen kamen nicht zu Schaden, allerdings dürfte durch das Feuer ein hoher Sachschaden entstanden sein.

Gegen 14:45 Uhr war der Fürther Feuerwehr der Brand im rückwärtigen Hof eines Gebäudes in der Schwabacher Straße gemeldet worden. In den dortigen Lagerräumlichkeiten, in denen von einem Gewerbebetrieb unter anderem Lacke aufbewahrt wurden, war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Fürth brachten die Flammen zügig unter Kontrolle, mussten im Zuge der Löscharbeiten jedoch auch das Dach des Lagers öffnen, um die unter der Eindeckung befindlichen Glutnester abzulöschen. Unterdessen hatten Polizeistreifen die unmittelbar angrenzenden Wohngebäude vorsorglich evakuiert.

Für die Dauer der Lösch- und Räumarbeiten musste die Schwabacher Straße zwischen den Einmündungen zur Salzstraße sowie der Herrnstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Erst gegen 18:00 Uhr konnte die Polizei die Fahrbahn in dem betroffenen Bereich wieder für den Verkehr freigeben.

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen allerdings im sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar. Beamte der Kriminalpolizei Fürth nahmen bereits in den Nachmittagsstunden ihre Arbeit am Brandort auf. In diesem Zusammenhang kam auch eine Drohne zum Einsatz. Den Brandort selbst beschlagnahmten die Ermittler und ließen diesen in den Abendstunden mit einem Bauzaun absperren.

