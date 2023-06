Fürth: Amtsgericht Fürth mit Farbe beworfen - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag (31.05./01.06.2023) bewarfen bislang unbekannte Täter die Fassade des Amtsgerichts Fürth mit Farbe. Die Kriminalpolizei bittet in dieser Angelegenheit um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Unbekannten schlugen mutmaßlich in den Abend- bzw. Nachstunden zu und warfen mehrere mit Farbe gefüllte Glasflaschen gegen die Fassade des Amtsgerichts in der Hallstraße. Sowohl das Gebäude selbst als auch der Gehweg wurden auf die Weise an mehreren Stellen mit roter Farbe beschmutzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die in den Abend- bzw. Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Amtsgerichts gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

