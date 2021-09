Sonniges Wochenende steht bevor

Wochenend-Wetter in Franken: Am Donnerstag (23. September 2021) zeigt sich nach der Auflösung lokaler Frühnebelfelder die Sonne bei warmen 22 Grad. Am Freitag (24. September 2021) sieht es ähnlich aus, allerdings wird in Oberfranken durch tief hängende Wolken zeitweise die Sonne verdeckt. Die Temperaturen liegen bei rund 21 Grad, wie der Wetterochs in einer Pressemitteilung berichtet.

Nach sonnigem September-Wochenende: Bodenfrost erwartet

Am Samstag (25. September 2021) und Sonntag (26. September 2021) kehrt ein kleines bisschen der Sommer zurück mit viel Sonnenschein und 23 bis 25 Grad. Regen wird am Wochenende nicht erwartet.

Erst in der Nacht zum Montag (27. September 2021) zieht typisches Herbstwetter in Franken ein: Erste Schauer und Gewitter sind möglich. Auch am Dienstag (28. September 2021) wird es regnerisch bei Temperaturen um die 21 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag (30. September 2021) wird örtlich Bodenfrost erwartet. Danach werden die Nächte milder mit Tiefsttemperaturen um die 8 Grad, wie Stefan "Wetterochs" Ochs in einer Pressemitteilung berichtet.