Wettervorschau: Weiter Gewitter und Unwetter in Franken - kommt die Abkühlung?

Auch wenn Hoch "Emil" langsam Richtung Osten zieht - es wird in Deutschland weiter bei Temperaturen von teils deutlich über 30 Grad ordentlich geschwitzt. Dabei kann es vor allem in Franken zu unwetterartigen Gewittern kommen. Bereits für den Mittwoch hat der Deutschen Wetterdienst (DWD) vor Unwettern gewarnt. Starke Regenfälle hatten schon am Dienstag für teils massive Schäden in Franken gesorgt.

Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs scheint am Donnerstag häufig die Sonne und die Höchsttemperaturen liegen bei 32-34 Grad. Ochs geht auch für den Donnerstag von Gewittern in Franken aus. Der schwache Wind dreht am Donnerstagnachmittag von Südost auf West. Im Zusammenhang mit Gewittern treten Sturmböen auf. Auch die Waldbrandgefahr ist gerade in Franken nach der Trockenheit der vergangenen Wochen sehr hoch.

Wochenende zwischen Gewittern und Sonnenschein

Am Freitag beherrscht ein Tiefdruckgebiet mit feuchten Luftmassen das Wetter in Franken. Laut Ochs ist es wechselnd bewölkt mit schauerartigen und teilweise gewittrigen Regenfällen. Je nach Dauer der Zwischenaufheiterungen werden maximal 25 bis 28 Grad erreicht. Zumindest die Waldbrandgefahr dürfte durch die Schauer abnehmen, so der DWD.

Am Samstag zieht die Tiefdruckrinne weiter nach Nordosten. Die Schauer und Gewitter klingen nachmittags ab und es heitert auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 27 Grad. Am Sonntag scheint häufig die Sonne und es werden 30 Grad erreicht. Laut Ochs ist es noch nicht abzusehen, ob auch am Sonntag Niederschläge drohen. In den Nächten kühlt es auf 19 bis 15 Grad ab.

Für die nächste Woche deutet sich eine sommerlich warme (25-30 Grad) Südwestwetterlage an.