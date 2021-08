Wetter für Franken: Am Donnerstag (12. August 2021) dehnt sich eine über dem westlichen Mittelmeer liegende heiße Luftmasse etwas nach Norden aus, wodurch bei uns die Temperaturen auf etwa 30 Grad steigen. Das sei allerdings nicht der Auftakt einer Hitzewelle, wie Stefan "Wetterochs" Ochs in einer entsprechenden Pressemitteilung berichtet. Dazu fehlt ein "Transport der großen Hitze" - beispielsweise aus Mallorca, wo es aktuell um die 40 Grad hat. Dennoch schlägt die "Sahara-Peitsche" in weiten Teilen Deutschlands zu.

Am Freitag (13. August 2021) erreicht Franken eine Kaltfront. Tagsüber ist noch mit Sonnenschein und hohen Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen. Am Nachmittag wird die Luft feuchter und das Wetter labiler, sodass potenziell starke Unwetter in Franken vereinzelt auftreten können, so der Wetterochs. In Gewitternähe können zudem Sturmböen auftreten.

Hitzewelle in Deutschland - vereinzelt Schauer und Gewitter in Franken

Am Samstag (14. August 2021) und Sonntag (15. August 2021) zieht etwas weniger warme Luft in Franken ein, dazu schwache West- bis Nordwestwinde. Gewitter werden für beide Tage nicht prognostiziert. Die Höchsttemperaturen erreichen etwa 28 Grad.

Am Montag (16. August 2021) und Dienstag (17. August 2021) muss allerdings erneut mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Kühlere Luftmassen bringen auffrischende Westwinde mit nach Franken. Die Temperaturen sinken bis zum Dienstag auf etwa 18 bis 22 Grad.