Nach einem durchwachsenen Wochenende, an dem sich Sonnenschein und starke Regengüsse abwechselten, geht es bewölkt und verregnet weiter. Im Laufe der Woche wird es zwar gleich an mehreren Tagen frühlingshaft warm, aber die arktische Kaltluft bringt weiterhin Winterwetter nach Franken. Auch die Vorhersage für kommende Woche sieht bereits ungemütlich aus.

Davor herrscht aber am Montag (20. März 2023) zunächst ein Mix aus Wolken, Regenschauern, schwachem Wind und angenehmen 14 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet sogar mit maximal 16 Grad. Am Dienstag überquert eine "wenig wetterwirksame Warmfront" die Region, erläutert der fränkische Meteorologe Stefan Ochs. Das bedeutet: Es bleibt weiterhin bewölkt, ab und zu blitzt aber die Sonne durch. Leichter Regen ist möglich, ansonsten bleibt es trocken. Mit 16 Grad wird es minimal wärmer als am Vortag und weiterhin kaum windig.

Wetter in Franken: DWD liefert warme Prognose

Das ändert sich jedoch ab Mittwoch: Dann "nimmt die Westströmung Fahrt auf mit starken Windböen", heißt es in der neuesten Prognose des "Wetterochs". Die Sonne scheint nun länger und es wird 17 Grad warm, erst am Abend kann es regnen. Auch hier legt der DWD noch eine Schippe drauf und prognostiziert 20 Grad. Ähnlich sieht es von Donnerstag bis Sonntag aus, mit gelegentlichen Regenfällen und vielen Wolken. Die Temperaturen sinken aber wieder auf 10 bis 15 Grad.

Und wie geht es in der nächsten Woche weiter? Eine Kaltfront bringt Schnee-, Regen- und Graupelschauer nach Franken. Mit Höchstwerten von 5 Grad wird es auch wieder ein deutliches Stück kälter. "Dann ist es nachts auch nicht mehr frostfrei", warnt Stefan Ochs.

Mehr zum Thema: Bauernregeln und erste Vorhersagen - Wie wird das Wetter zu Ostern?