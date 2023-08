Als "unbeständiges und kühles, frühherbstlich anmutend" beschreibt der Deutschen Wetterdiensts (DWD) das aktuelle Wetter zum Start in den August. Dafür sorgt ein kräftiges Tiefdruckgebiet mit dem Namen XAN, das sein Zentrum über Südschweden hat und auf seiner Rückseite mit einer strammen Strömung subpolare Luft nach Deutschland führt. Eine Wetterlage, die nach Angaben des DWD auch in den kommenden Tagen vorerst noch anhält. Vom Atlantik ziehen immer wieder kräftige Tiefdrucksysteme in Richtung des nördlichen Mitteleuropas und sorgen auch in Franken für Regen und gebietsweise kräftigen Wind.

Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") bezeichnete die Wetterlage unterdessen als "wirklich außergewöhnlich". Er könne sich nicht daran erinnern, dass Anfang August jemals Tiefdruckgebiete vom Atlantik mit solcher Wucht nach Mitteleuropa vorgedrungen wären.

Wetter in Franken: der Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende startet am Wochenende (05. August 2023) mit einem Wechsel von Bewölkung und Schauer oder Gewitter. Bei dem ICON-D2 Wettermodell wachsen die Schauer nachmittags in der Fränkischen- und Hersbrucker Schweiz dann sogar zu einem Regenband zusammen. Lediglich im westlichen Franken kann es zeitweise etwas Sonnenschein geben. Bei Höchsttemperaturen von 22 Grad weht ein schwacher Wind aus Nordwesten. Erst am Abend lassen die Schauer vorübergehend nach, bevor dann ab etwa 22 Uhr von Westen her ein Tiefausläufer mit Regenfällen und Gewittern nach Osten zieht. Danach kann es zwar auflockern, aber auch weiterhin noch zu vereinzelten Schauern kommen. Die Minima liegen dabei zwischen 9 und 13 Grad.

Am Sonntag (06. August 2023) ist es bei schauerartigen Regenfällen überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Dazu weht ein lebhafter Südwestwind, der in stark bis stürmisch sein kann. In exponierten Lagen sind deshalb sogar Sturmböen der Stärke 9 auf der Beaufortskala möglich. Nachts zeigen sich dann weiterhin viele Wolken am Himmel. Auch kann es bei Frühwerten zwischen 7 und 12 Grad immer wieder regnen.

Die neue Woche beginnt am Montag (07. August 2023) erneut mit Schauern und gewittrigen Regenfällen, bevor es im Tagesverlauf ausgehend allmählich trockener und sonniger wird. Kühl bleibt es trotzdem. Das amerikanische GFS-Modell berechnet eine rekordverdächtig niedrige Höchsttemperatur von nur 13 Grad. Die anderen Wettermodelle kommen hingegen auf 16 bis 18 Grad. In der Nacht wird es dann zeitweise klar, wobei die Temperaturen dann auch auf bis zu 9 Grad heruntergehen können.

Eine erste Wetterbesserung wird für Dienstag (08. August 2023) erwartet. Neben längeren trockenen Phasen lässt auch der Wind nach. Werte über 20 Grad erreichen die Maxima in der Spitze jedoch trotzdem nicht.

Zur Mitte der nächsten Woche könnte es dann auch wieder wärmer werden. Wie hoch die Temperaturen klettern, ist jedoch noch nicht absehbar. Zumindest bei einigen Wettermodellen schießen die Temperaturen dann auf über 30 Grad hoch. Die Ensemble-Prognosen (mögliche Auswirkung winziger Nuancen) zeigen aber, dass dies nur eine von vielen Entwicklungsmöglichkeiten ist. So sind am Mittwoch (09. August 2023) Werte zwischen 24 und 27 Grad möglich. Erst am Freitag (11. August 2023) könnte es dann mit Spitzenwerten von 28 bis 32 Grad wieder richtig sommerlich werden. Ein Trend, der laut Experten nicht nur auf Franken, sondern auch auf ganz Deutschland zutrifft.

